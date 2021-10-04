Повлиял "Газпром". Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища

Украина временно остановила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ). За сутки 2 октября она составила лишь 0,61 млн куб. м, 3 октября – упала до нуля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза". При этом на приостановку закачки непосредственно повлиял новый контракт между "Газпромом" и Венгрией, сообщает "Интерфакс".

Российский концерн отказался поставлять мощности через территорию Украины. Дело в том, что импорт газа из Венгрии в нашу страну происходил путем виртуального реверса.

Виртуальный реверс предполагает обмен газом между операторами ГТС, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет. Он также снижает затраты Украины на импорт газа из Европы.

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Был подписан 27 сентября в Будапеште, Венгрия. Условия соглашения можно изменить только через 10 лет;

Венгрия будет получать 4,5 млрд куб. м газа в год. Из них 3,5 млрд поставят через Сербию, 1 млрд – через Австрию;

Поставки газа из РФ в Венгрию начались 1 октября;

Газ будет идти вместо прямого маршрута Россия-Украина-Венгрия через более сложный и длинный РФ-Турция-Болгария-Сербия-Венгрия.

На данный момент в хранилищах накоплено 18,86 млрд куб. м., свидетельствуют данные ОГТСУ (Оператор ГТС Украины). По плану компании "Нафтогаз" запасы для прохождения зимы должны составлять не менее 17 млрд куб. м.

При этом ранее в Кабмине заявляли о необходимости накопить не меньше 19 млрд куб. м. на случай сильных холодов. Однако данная цель, как видим, пока не достигнута.

Ранее сообщалось, что Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Причина – рекордная цена на газ, которая в Европе превысила 1200 долларов.

Это означает, что газ для промышленников в Украине подорожает до 39 тыс. гривен. Такие расходы на голубое топливо сделают украинский экспорт неконкурентноспособным, ведь европейцы покупают газ в 3,5 раза дешевле.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в европейских странах наблюдается увеличение спроса на электроэнергию и газ, поэтому цены растут с каждым днем и достигают новых рекордов. В Украине предупредили ЕС, что Россия манипулирует ценами на газ с целью заставить пойти на уступки касательно энергобезопасности. Здесь вопрос непосредственно касается газопровода "Северный поток-2".