В эти сложные времена Верховная Рада демонстрирует высокий уровень единения, – Тимошенко

Депутаты наконец-то стали единственной командой национального спасения. Парламент оперативно и слаженно реагирует на вызовы, связанные с войной. Героизм наших воинов является примером для нас, как нужно сплачиваться и давать отпор врагу.

Так Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала результаты состоявшегося сегодня пленарного заседания Верховной Рады 3 марта.

"Я не устану повторять, что каждый должен знать свое место в строю. И депутаты не являются исключением. Мы собрались сегодня, чтобы проголосовать за очень важные законы. Все, что сегодня актуально: и о защите гражданского населения, и о противодействии агрессору в информационной войне и об ответственности за мародерство. Конечно, проголосовали и законы в интересах нашей армии и ВСУ и приняли некоторые решения для поддержания нормальной жизнедеятельности страны", – отметила Юлия Тимошенко.

Видео дня

Во время заседания депутаты приняли 14 законов и одно постановление. В частности, принято Постановление Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, Европейскому парламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам иностранных государств по срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений русских захватчиков (7123).

А также:

– Закон об утверждении Указа Президента Украины "Об общей мобилизации" (7113);

– Закон об одобрении Указа Президента Украины "Об использовании Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований" (7115);

– Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (5143);

– Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (5144);

– Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по запрету изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора) (5101);

– Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении уголовной ответственности за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции) (5101);

– Закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения (7118);

– Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" об изменении подсудности судов" (7117);

– Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения" (регистр. №7116);

– Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" (7120);

– Закон о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны (7121);

– Закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов (7122);

– Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство (7124);

– Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения (7125).