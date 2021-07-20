В 'ЕС' заявили, что Порошенко лично согласовывал ликвидацию главаря пророссийских боевиков 'Сомали' Гиви

Спецоперацию по ликвидации главаря террористической "ДНР" Михаила Толстых в 2017 году согласовывал лично пятый президент Украины Петр Порошенко. Уничтоженный террорист известный под прозвищем "Гиви" и отметился своей жестокостью и показательными допросами пленных украинских военных.

О причастности Порошенко к убийству Гиви заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар. Об этом она написала в Facebook, комментируя пост политического консультанта Петра Охотина о ликвидации Гиви.

"Террорист и представитель оккупационной администрации РФ в ОРДЛО Гиви. Известный плохим отношением к украинским воинам. Сегодня ему исполнился бы 41 год. Не исполнился.

Злые языки говорят, что к его ликвидации причастно Командование Сил специальных операций ВС Украины. Не могу, ни подтвердить, ни опровергнуть.

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Высшие силы, берегите бойцов Вооруженных Сил Украины ", – написал Охотин.

Сюмар прокомментировала сообщение полит-консультанта, уточнив, что согласовал эту операцию лично Петр Порошенко.

"ССУ и высшее командование, согласовало эту операцию. Порошенко то-есть) ", – написала Сюмар.

Как сообщал OBOZREVATEL, "героя Новороссии" Гиви, который запятнал себя кровью украинских воинов, убили свои же боевики, а заказал его на тот момент еще главарь "ДНР" Александр Захарченко (этого тоже было ликвидировано в результате взрыва – 31 августа 2018 в центре оккупированного Донецкая – ред).

В четвертую годовщину со дня убийства "Гиви" журналист Юрий Бутусов заявил, что в феврале 2017 уничтожения террориста организовала украинка, еще одного агента СБУ, участника спецоперации, боевики схватили и нечеловечески пытали.

Он также напомнил, что снял фильм-интервью с одним из участников "спецоперации" по уничтожению главаря террористов "ДНР" Толстых – Олегом Сугереем. Мужчина ранее представился агентом СБУ и заявил, якобы "Гиви" ликвидировала девушка-блондинка Анастасия Петрига, которая утерлась к нему в доверие и заложила взрывчатку в кабинете.

Хотя еще в марте 2020-го в Службе безопасности Украины опровергли "сенсацию", отметив, что Олег Сугерий в их рядах никогда не служил.