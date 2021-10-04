В ЕС заявили, что не рассматривают отмену безвиза для Украины, но сделали важное уточнение

В Европейском Союзе не рассматривают вариант отмены безвизового режима для украинцев. Но в дальнейшем продолжат мониторить антикоррупционные критерии Украины.

Как заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова в интервью Европейской правде, Украина "заслужила безвиз своим европейским выбором". А визовая либерализация для Украины "служит хорошим примером для стран, которые стремятся к европейским ценностям".

В то же время, Матернова отметила, что в ЕС не исключают ни одного из вариантов развития событий. По ее словам, в Евросоюзе продолжат следить за тем, как Украина выполняет свои политические обещания и придерживается рекомендаций ЕС в области антикоррупционного законодательства.

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Известно, что с 11 июня 2017 безвизовый режим был введен в действие между Украиной и странами Европейского союза. Данный режим предусматривает проезд украинцев на территорию ЕС без визы на основании биометрического паспорта.

Украинцы, у которых есть биометрические паспорта, могут приезжать в страны ЕС с деловой или туристической целью на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода в течение года.

Этот режим не распространяется на людей, намеренных прибыть в ЕС с целью трудоустройства или обучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в ряде СМИ появилась информация, что в ЕС рассматривают вариант отмены безвиза для ряда стран, в том числе для Украины, что вызвало большое волнение среди украинских политиков и граждан страны. Позже президент ФРГ опроверг данную информацию и назвал ее такой, которая не соответствует действительности.