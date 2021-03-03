В ЕС согласовали продление персональных санкций против РФ за агрессию в Украине

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Послы ЕС согласовали продление персональных санкций против России

Послы 27 стран Европейского Союза согласовали продление до 15 сентября 2021 года персональных санкций против РФ за агрессию в Украине.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, послы согласовали решение об очередном продлении на шесть месяцев индивидуальных запретительных мер против физических и юридических лиц России и Украины.

Причиной санкций называют "подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта ЕС ввел санкции против высокопоставленных государственных чиновников из России после заключения оппозиционера Алексея Навального.

Известно, что для введения штрафных мер впервые был задействован новый, принятый в конце 2020 года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающих выгоду от этого.

США также объявили о введении ограничений в отношении семи должностных лиц правительства России и 14 институтов.

В то же время Соединенные Штатыпрекратят оказание помощи Москве. Исключением станет только гуманитарная помощь.

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