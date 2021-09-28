В 'ЕС' обратились к НАБУ, ГБР и ОГП из-за вероятного нарушения УК при рассмотрении закона об олигархах

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" подали в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявления о возможном нарушении Уголовного кодекса во время голосования за "антиолигархический" законопроект. Речь идет о статьях 351 и 364 УК – препятствование деятельности нардепа и превышение служебных полномочий.

Об этом журналистам во вторник, 28 сентября, сообщил сопредседатель партии Артур Герасимов. По его словам, речь идет об ответственности первого вице-спикера Руслана Стефанчука и представителя президента в КСУ Федора Вениславского.

По мнению нардепа, при рассмотрении проекта "было сломано парламентаризм в Украине.

"Как вы знаете, это началось еще с заседания комитета, который рассматривал законопроект о так называемой "деолигархизации". Эти нарушения были продолжены и в время заседания", – пояснил Герасимов.

Видео дня

"Сегодня фракция "Европейская солидарность" подает заявления в Национальное антикоррупционное бюро, Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований относительно совершения уголовных преступлений теми, кто непосредственно руководил и организовывал действия исполнителей на прошлой неделе в парламенте", – сообщил Артур Герасимов.

По его словам, речь идет о возможном преступлении, предусмотренном статьями Уголовного кодекса – препятствование деятельности народного депутата и превышение полномочий должностными лицами.

"Демократия – это процедура. А закон – это обязательные правила поведения, которые принимаются парламентом по надлежащей процедуре. Были приняты нормы, которые противоречат друг другу. Это – следствие таких незаконных, преступных действий. Когда в спешке, фактически насилуя регламент и процедуру, было принято взаимно противоречивые решения и это также является частью этого преступления", – пояснил народный депутат Ростислав Павленко.

Со своей стороны Владимир Вятрович отметил, что так называемый "закон об олигархах" дает внеконституционные полномочия президенту через СНБО назначать того или иного политика или неугодного ему олигархом, и таким образом оказывать давление на общество.

"К сожалению, мне это напоминает то, что происходило в России в начале двухтысячных. Поэтому закон сам по себе опасен", – отметил Вятрович.

По его словам, не менее опасным был сам прецедент того, каким образом этот закон принят – "через ломание парламентских процедур, регламента, потому, что депутатов лишили их законного права озвучивания своих поправок".

Как отметил Герасимов, закон о борьбе с олигархами никакого отношения к борьбе с олигархами не имеет. По его убеждению, его принято, чтобы забрать телеканалы и преследовать оппозицию.

"Оппозиция внесла собственный законопроект о борьбе с олигархатом, который реально позволяет это делать через усиления прав Антимонопольного комитета, НАПК и других институтов, которые действительно могут это сделать. А по закону, который был принят, – то это очень большое преступление, и именно поэтому оппозиция сегодня подает заявления в правоохранительные органы по статьям 364 и 351 Уголовного кодекса", – резюмирует Герасимов.