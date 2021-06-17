В Черное море вошел французский корабль, оснащенный легким вооружением. Фото

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Политика
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В Черное море вошел французский корабль, оснащенный легким вооружением. Фото

Поздно ночью в среду, 16 июня, в Черное море вошел небольшой французский корабль A645 Alize. Это специализированное военное судно, которое имеет вертолетную площадку и оснащено легким вооружением.

О прибытии корабля Военно-морских сил Франции в Черное море сообщила " Думская ". Отмечается, что скорее всего, судно примет участие в ежегодных международных учениях "Си Бриз".

"Ализе" - специализированное судно вспомогательного флота с портом приписки Тулон. Оно оснащено оборудованием, которое обеспечивает сложные виды водолазных работ. Корабль может использоваться для базирования боевых пловцов.

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корабль A645 Alize

Согласно данным из открытых источников, A645 Alize вошел в состав МВД Франции в ноябре 2005 года.

Длина судна 60 метров, ширина 14 осадка 5 метров, полное водоизмещение 1725 тонн. Экипаж корабля 18 человек. Кроме экипажа, судно может принять на борт спецподразделение из 30 водолазов, а в общем, по разным данным, до 230 пассажиров.

A645 Alize имеет вертолетную площадку и оснащено легким вооружением: 2 пулемета калибра 12,7-мм, боевой вертолет морского назначения NH90.

A645 Alize имеет вертолетную площадку
Боевой вертолет морского назначения NH90

По предварительной информации, судно пробудет в Черном море до 3 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Черном море прошли международные военно-морские учения НАТО Poseidon21. В них приняли участие военные из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции.

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