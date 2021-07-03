В Чернигове пройдет антикоррупционный форум: приглашены чиновники и силовики

В ближайший понедельник по инициативе главы Черниговской ОГА состоится Черниговский антикоррупционный форум. Как заявляют организаторы, это будет не просто собрание силовиков и чиновников, а откровенный разговор о том, как свести к нулю любую возможность для непрозрачных преступных действий в системе органов государственной власти.

О мероприятии сообщила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко на своей странице в Facebook.

"Все помнят, что когда полгода назад я пришла на должность главы Черниговской ОГА, начала с антикоррупционного аудита. Его следствием стала серия громких задержаний чиновников высокого уровня. Теперь настало время для следующего этапа: применение инструментов мониторинга и отчетности, которые усилят прозрачность работы и минимизируют коррупционные риски", – написала Коваленко.

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Глава Черниговской ОГА сообщила, что по ее приглашению приедут представители центрального аппарата НАЗК, других силовых ведомств, чтобы сообщить об основных приоритетах своей работы. Но главное, ведомства областные расскажут как они способствуют уменьшению коррупционных рисков в своих структурах, чтобы разрушить имидж неэффективных непрозрачных учреждений.

Анна Коваленко пригласила на Черниговский антикоррупционный форум для откровенной дискуссии на острую тему представителей общественных организаций, активистов и СМИ.