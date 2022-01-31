Резников объяснил, почему Германия решила передать Украине шлемы на фоне риска агрессии РФ

Министр обороны Алексей Резников считает, что Германия решила передать Украине 5 тысяч военных защитных шлемов, чтобы "сгладить ситуацию". Такое решение власти страны приняли на фоне нарастающей угрозы военной агрессии Российской Федерации в отношении Украины.

Об этом Резников рассказал в интервью LB.ua. Он отметил, что Украина не обращалась к Германии с просьбой оказать именно такую ​​помощь.

"Я думаю, они пытаются найти какой-нибудь вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом", – сказал он.

Министр добавил, что страны, которые хотят продемонстрировать свою солидарность с нами и понимают тип вооружения, который Украина как постсоветская страна имеет, отправляют Киеву боеприпасы соответствующих калибров, а также направляют новые виды оборонной амуниции.

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"Мы, конечно, с радостью принимаем. Они нам понадобятся при необходимости ведения интенсивного уровня огня", – объяснил Резников.

Напомним, 26 января Германия объявила, что предоставит Украине тысячи шлемов на фоне угрозы агрессии РФ. По словам министра обороны Кристины Ламбрехт, поставка касок станет четким сигналом о том, что Германия – на стороне Украины в конфликте с РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал "шуткой" решение правительства Германии на фоне угрозы полномасштабного вторжения России отправить Украине 5000 военных защитных касок.

К слову, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.