В Берлине завершились переговоры советников глав "нормандской четверки"

В Берлине завершились переговоры советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия), которые проходили 12 января.

По словам советника по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, на встрече Киев предложил Москве "золотой мост" для завершения конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в комментарии "Стране".

"Комплекс соглашений и предложения Украины дают золотой мост России на уход, после чего с нее снимут санкции. Это блестящий выход для них. Но они на это не идут", – отметил он.

В свою очередь российская сторона заявила, что представители договорились о новой встрече, пишет РИА Новости.

По словам заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака, стороны обменялись мнениями по всем аспектам урегулирования ситуации на Донбассе.

Также он назвал встречу полезной и отметил, что новые переговоры запланированы через две недели. Они могут пройти в формате видеоконференции.

"Встреча политсоветников "нормандской четверки" была полезной, окончательных решений пока не нашли, но договорились встретиться через 2 недели", – сказал Козак.

Как уточняет "Укринформ", переговоры длились более шести часов. От Украины, кроме главы Офиса президента Андрея Ермака, также присутствовали вице-премьер-министр Алексей Резников и представители СНБО.

Напомним, что "золотой мост", по словам Арестовича, представляет собой комплекс соглашений, которые дают возможность России выйти из Донбасса "с сохранением лица".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ермак и Козак прибыли в Берлин для участия во встрече советников "нормандской четверки" 12 января.