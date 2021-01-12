У Берліні завершилися переговори радників голів "нормандської четвірки"

У Берліні завершилися переговори радників голів держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), які проходили 12 січня.

Про це журналістам заявив представник російського посольства в Німеччині, передає "Інтерфакс-Україна". Водночас російська сторона заявила, що представники домовилися про нову зустріч, пише РІА Новости.

За словами заступника голови адміністрації російського президента Дмитра Козака, сторони обмінялися думками з усіх аспектів урегулювання ситуації на Донбасі.

Також він назвав зустріч корисною і зазначив, що нові переговори заплановано через два тижні.

"Зустріч політрадників "нормандської четвірки" була корисною, остаточних рішень поки не знайшли, але домовилися зустрітися через два тижні", – сказав Козак.

Як уточнює "Укрінформ", зустріч тривала більш як шість годин. Від України, крім голови Офісу президента Андрія Єрмака, також були присутні віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков і представники РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єрмак і Козак прибули до Берліна для участі в зустрічі радників "нормандської четвірки" 12 січня.

Нагадаємо, що наприкінці грудня голова ОП заявив, що робота в "нормандському форматі" не припиняється ні на день.