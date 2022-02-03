В Белом доме передумали называть угрозу вторжения РФ в Украину 'неминуемой'

В США решили перестать использовать слово "неминуемая" касательно угрозы российского вторжения в Украину. По словам представителя Белого дома, оно посылает непреднамеренный сигнал, что президент РФ Владимир Путин якобы уже принял решение.

Об этом представитель администрации американского президента Джен Псаки заявила 2 февраля. Ее брифинг транслировался на YouTube-канале Белого дома.

"Мы прекратили использовать (слово "неминуемая"), потому что оно посылало сигнал, чего мы не собирались делать, что Путин якобы уже принял решение (о вторжении)", – сказала Псаки.

Напомним, что на пресс-конференции с западными журналистами президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он не преуменьшает угрозы вторжения России сейчас, однако он призвал не нагнетать ситуацию вокруг этого.

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Глава государства также отметил, что украинцы за восемь лет войны научились быть готовыми к необходимости защищать страну, а ВСУ подготовлены не хуже, чем военные НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января в Белом доме не согласились с оценкой украинских чиновников, что Россия не готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.