В Вашингтоне не согласились с оценкой Киева российской угрозы: мы видим подготовку ко вторжению

В Белом доме полагают, что действия России свидетельствуют о подготовке к полномасштабному вторжению. Таким образом, в администрации президента США Джо Байдена не согласились с заявлением Киева о физической невозможности наступления.

Об этом на брифинге 25 января сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что никто не может знать мысли лидера страны-агрессора Владимира Путина.

Псаки подчеркнула, что действия РФ являются агрессивными: "Это различные формы подготовки, в том числе размещение 100 тысяч военных на границе, воинственная риторика".

"Никто не может узнать мысли Владимира Путина, но мы определенно видим агрессивные действия и подготовку к действиям на границе", – добавила она.

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В то же время пресс-секретарь администрации американского президента подчеркнула, что США предпочитают дипломатический путь решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что российское вторжение в нашу страну сейчас физически невозможно. Также он отметил, что передвижение войск РФ на территории этой страны есть, но они уже давно не являются чем-то неожиданным.