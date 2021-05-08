В Англии победителя местных выборов определили подбрасыванием монетки

В городе Барнсли, Англия, с населением около 100 000 человек результат выборов в одном из округов определили подбрасыванием монеты. Такой метод использовали из-за того, что два кандидата набрали одинаковое количество голосов.

Об этом сообщает газета Huddersfield Daily Examiner. Отмечается, что выборы проходили в четверг, 6 мая.

Двое кандидатов – от Консервативной и Лейбористской партии набрали одинаковое количество голосов. Победителя определяли жеребьевкой. Представитель лейбористов поставил на реверс монеты. Если бы выпал аверс с портретом королевы Елизаветы II, округ перешел бы консерваторам.

В общем подсчет голосов в Англии еще не завершился. Однако, по предварительным подсчетам, победу одержат консерваторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам региональных выборов в парламент в Шотландии победили партии, борющиеся за независимость. Они будут требовать проведения нового референдума.