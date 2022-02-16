В 2022 году Вашингтон говорит на языке Киева в 2014 году, – Порошенко

Россию сдержат жесткие санкции, придание украинской армии современного оборонного оружия и укрепление внутренней устойчивости Украины через продолжение реформ. Об этом заявил Петр Порошенко в эфире американской телекомпании CNN.

Порошенко поблагодарил президента США Джо Байдена за лидерство, а союзников Украины за поддержку и объединенную позицию, позволившую сдержать агрессивные планы Путина.

"Благодаря лидерству президента Байдена нам удалось предотвратить полномасштабное вторжение Путина. И я благодарен американскому президенту за это", – сказал Порошенко.

"Сегодня, в 2022 году, Вашингтон говорит на языке Киева времен 2014 года. Я как Президент, моя команда – мы называли Путина агрессором еще 8 лет назад. Мы говорили, что действия России – это вторжение. Сегодня на этом языке говорит весь мир. Поэтому Россия должна получить серьезный отпор – и уже получает", – отмечает Петр Порошенко.

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"Я думаю, что в этом нынешнем сражении, когда Путин начал шантажировать Украину, шантажировать Европу и мир, так же как он шантажировал в 2014 году и апреле 2021 года, он проиграл. И я поздравляю весь мир с этой победой, но вызов все еще сохраняется. Мы различаем два вида эскалации: "жесткую" и "мягкую". Относительно "жесткой" эскалации мы все еще имеем 140 тысяч российских солдат вдоль украинско-российской границы, около 30 тысяч российских солдат на украинско-белорусской границе, которые находятся там для "аншлюса" Беларуси. Сегодня не произошло нападение, но мы должны быть готовы к нападению Путина в будущем", – отмечает Порошенко.

"Вчера Украина стала объектом наибольшего кибернападения против правительственных сайтов, сайта оборонного ведомства, и потому я убежден, что нет никакой деэскалации. Также вчера Государственная Дума Российской Федерации проголосовала за обращение к президенту России по признанию временно оккупированных территорий Донбасса как независимых государств. И де-факто это означает, что Путин выводит Россию из Минских договоренностей, Путин желает иметь дополнительный аргумент давления на свободный мир. И в этой ситуации у нас есть три способа, как помочь Украине", – отметил Петр Порошенко.

Он призвал союзников к введению жестких санкций против России и предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО на саммите Альянса в Мадриде.

"Второе – это усиление оборонных возможностей Украины. Мы внимательно изучаем опыт "Ленд-лиза" времен Второй Мировой войны. И потому мы должны усилить оборонные способности, поставлять новые типы вооружений. Мы не нуждаемся в американских или натовских солдатах на нашей земле, но мы нуждаемся повышение эффективности наших войск. Я горжусь тем, что в 2014-2015 годах мы создали новую украинскую армию, которая сегодня – одна из самых мощных в Европе, но против Украины сегодня у нас вторая самая мощная армия в мире с новейшими технологиями, и поэтому мы должны иметь оружие для защиты нашей земли", – отмечает пятый Президент.

"Третье – это укрепить устойчивость Украины. Мы должны иметь помощь со стороны США, Евросоюза, в том числе для продолжения реформ, которые были начаты нашей командой – антикоррупционной реформы, децентрализации, реформы сектора безопасности, реформы государственной службы – для достижения критериев членства в Евросоюзе", – говорит Порошенко.

"Это не только вопрос России и Украины. Это вопрос глобальной безопасности, и это собственно то, что подтвердил Байден. Это вопрос важный для всего Западного мира. И теперь все – и в США, и в ЕС понимают, что речь идет об их инвестициях в их собственную безопасность, и в безопасность США, и ЕС. Успех Украины в этой связи – это и успех Соединенных Штатов, НАТО и Европейского Союза", – резюмирует Петр Порошенко.