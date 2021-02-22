Уруский появился вместе с Кадыровым на выставке в ОАЭ: видео и новые фото

В сети появилось видеодоказательство того, как вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский прошелся рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке оружия в ОАЭ.

Как известно, событие IDEX-2021 состоялось 21 февраля в Абу-Даби. Ранее соответствующий снимок Уруского и Кадырова в редакцию OBOZREVATEL прислали читатели, а ныне появились и новые (чтобы посмотреть фото видео, доскролльте новость до конца).

Пользователи сети отметили, что первый снимок мог быть обработан в фоторедакторе. Видео с военно-технической выставки размыто и на нем трудно разобрать, действительно ли рядом с Кадыровым идет украинский вице-премьер. Однако очевидно, что фото подлинное.

На кадры отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правительства потребовал срочных объяснений от министра Уруского. После в сети начали появляться все новые снимки с военной выставки в Абу-Даби. Сам вице-премьер совместные снимки с Кадыровым пока никак не комментировал.

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