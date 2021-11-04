Уроженка Черновцов прошла в горсовет Нью-Йорка: кто такая Инна Верников и чем она занимается. Видео

38-летняя Инна Верников, которая после проведения местных выборов в Нью-Йорке, вошла в состав городского совета от района Бруклин, что охватывает Брайтон Бич, является уроженкой Черновицкой области. Вместе с родителями она эмигрировала в Штаты в 12 лет и построила успешную адвокатскую карьеру.

Об этом сообщается в сюжете об украинке издания "Голос Америки". Несмотря на то, что именно адвокатская деятельность была мечтой Инны с детства, ей придется отказаться от этой работы для службы в статусе депутата (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Депутатская работа в Нью-Йорке оплачиваема, и хотя деньги сравнительно с моей основной профессией небольшие, для меня главное не это. Я хочу перемен в этой стране, я люблю США и мне не нравится, что происходит здесь сейчас, в частности, в Нью-Йорке", – указала она, подразумевая либеральную систему государственного управления.

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Сама Верников представляет местную партию республиканцев и на официальном уровне поддерживала кандидатуру на пост президента Дональда Трампа. Бруклин густо населен евреями, которые эмигрировали из Советского Союза, и они также консервативно настроены.

"Для начала я вижу увеличение финансирования полиции в городе, которая предельно ограничена в своих действиях и не всегда имеет даже право вмешиваться в отдельные правонарушения. Также я хочу увеличить бюджет содержания санитарно-очистных служб Нью-Йорка. Я знаю, что необходимо городу именно сейчас на бытовом уровне и я ощущаю поддержку местных жителей, она для меня очень важна", – заключила американская украинка.

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