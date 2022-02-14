Нынешняя мания величия российского диктатора и агрессия России против Украины – это следствие культа личности Путина, который создавался десятилетиями. Кто-то считает его сумасшедшим, кто-то иррациональным, кто-то смешным, но способы, в которые он разрушает мировой порядок, смеха не вызывают. Российской пропаганде из небольшого стареющего человечка удалось слепить образ этакого героического мачо, который без рубашки позирует на лошадях, а певицы в пропагандистских видео, захлебываясь от гордости, с надрывом распевают “Хочу такого, как Путин”.

Путин в своих глазах и глазах ближайшего окружения выглядит, как большой и жесткий человечище, который принимает выдающиеся политические решения, заставляя силой мир с ними соглашаться.

При этом созданная идеологами “развитого путинизма” легенда о героическом “величии вождя”, тесно переплетается с мифом о “мессианской миссии” российского народа, создавая некое подобие кормчего Северной Кореи Ким Ир Сена, только в московском варианте.

Конечно, в ближайшем будущем, развенчание культа Путина будет не менее громким, а для кого-то и не менее трагичным, чем разоблачение преступлений путинского кумира Сталина.

Подхалимы ему постоянно напоминают, что он “гениальный шахматист”, но эти “геополитические шахматные партии” трагически закончились убийством сотен тысяч людей в Сирии, Украине, Грузии и Ливии.

И разыгрывая заранее проигрышный политический гамбит, он так и не смог расколоть единство стран НАТО и Евросоюза, как и уничтожить способность европейских государств проводить свободные и честные выборы. А финансируя деятельность антииммигрантов, неонацистов, расистов и антиглобалистов, не смог спровоцировать мощные гражданские противостояния в странах Европы.

Когда президент Франции Эммануэль Макрон пытался во время визита в Москву политически заигрывать с Путиным, он почему-то не подумал, что у того во время встречи перед глазами стояла Мерин Ле Пен, ставка на которую Кремля, способна коренным образом переформатировать французское политическое поле во время очередных президентских выборов. Что может помешать Макрону во второй раз стать президентом Франции.

Кроме того, Мерин Ле Пен прямо заявила, что Франция выйдет из НАТО в случае, если она выиграет президентские выборы. И хотя в Кремле понимают, что она их не выиграет, как и не выиграет в Германии националистическая и право-популистская политическая партия “Альтернатива для Германии”, однако для Москвы здесь главное не допустить беспроблемного проведения выборов во Франции.

Путину видится весь мир в черно-белых тонах. Он вполне сознательно ведет себя как сумасшедший, чтобы поднять ставки, но одновременно оставляя пространство для того, чтобы его не воспринимали всерьез. Потому что последствия, если он сделает то, чем угрожает, были бы чрезвычайно плачевными и для самой России.

Если даже предположить, что на этот раз новое вторжение Российской Федерации в Украину не состоится, то всё равно можно ожидать того, что российское вмешательство в Украине, в той или иной форме, будет длиться всегда, независимо от официальных международных соглашений о невмешательстве. В Кремле думают, что имеют на это право, в том числе на угрозы, запугивание и применение силы.

Рассматривая возможность очередного военного вторжения, не стоит сбрасывать со счетов планы Москвы по постепенному экономическому удушению Украины, применяя полную блокаду судоходства в Черном и Азовском морях и другие, не менее коварные формы борьбы РФ за уничтожение украинской государственности.

Мания величия не дает Путину возможности увидеть, что вторжение в Крым и в Донбасс было контрпродуктивным решением. Что бы ни говорили ближайшие советники, чья основная “профессиональная квалификация” состоит в том, чтобы вещать ему то, что он хочет услышать, а не то, что есть на самом деле.

Продолжение этой непродуманной игры в уничтожение Украины происходит потому, что Путин не способен полностью осознать масштабы противодействия, с которыми российские войска столкнутся, если попытаются снова вторгнуться и оккупировать Украину. Очевидно, что провальный и трагический опыт вторжения СССР в Афганистан ничего так и не научил Москву.

Рассматривая влияние создания культа личности Путина на внутреннюю политику, нельзя отвергать психологический аспект влияния на российский социум. Когда население России ежедневно зомбируется лошадиными дозами телевизионной пропаганды, которая стала действенным инструментом разработанных психологами подходов убеждения “телевизионнозависимых” в том, что Украина это самая большая угроза безопасности Российской Федерации.

Обезумевший от безграничной власти “царь”, готовый скорее увидеть, что весь мир сгорит в ядерном пламени, чем признать ошибочность собственного извращенного мировоззрения или немотивированность принятия им совершенно ложных и неправомерных решений.

У Путина, в начале его деятельности, был реальный шанс войти в российскую историю, как успешный и продвинутый политик, но он добровольно выбрал путь уничтожения экономики РФ и всего того положительного в международной политике, что досталось ему в наследство от его предшественника Бориса Ельцина.

Окруженный со всех сторон подхалимами и льстецами из аппарата безопасности, он безжалостно расправлялся и уничтожал тех, кто хотя бы частично мог стать ему конкурентом не только на политическом поле, но и теми, чье влияние находилось в других областях, таких как экономика и социология.

Круг вымышленных врагов и конкурентов, который постоянно сужается, в конце концов вводит в состояние паранойи того, кто высшей задачей считает удержание пожизненной власти. Может произойти падение “трона”, если тиран не будет способен продолжать свою “охоту” уже извне, например, замахнувшись на территориальные расширения за счет соседних государств.

Поэтому Путин – это не только пример неудачного политика самого высокого ранга. Это и клинический случай антирационального психопата, окружение которого составляет банда аморальных убийц, клептократов и воров.

Понимание с кем Запад имеет дело должно подтолкнуть к тому, чтобы действовать решительно, и ввести жесткий карантин для российских политических и бизнес-лидеров вместе с их токсичными деньгами и недвижимостью. Путин безжалостен и прагматичен, и понимает только силу, поэтому нужно повысить цену за возможно развязанную им новую войну до максимума.

В деспота нет ни угрызений совести, ни стыда за содеянное, ни сочувствия. Существует медицинский термин для такого рода лиц. Это маниакальная шизофрения, при которой страсть и тяга к подавлению, угнетению и уничтожению других превращается в навязчивую идею. Что, в случае с Путиным, возможно лишь вылечить, применяя сильнодействующие средства “военной терапии”.

Параноидальная вера в то, что Украина – это часть России, просто вводит его в состояние “прострации”, когда главного кремлевского старца начинает просто трясти от одного только упоминания, что Украина и дальше остается независимым государством.

В этом случае США и НАТО придется выступить в качестве, как минимум, психоаналитиков, ведь весеннее обострение способно привести к катастрофическим решениям и последствиям, если дать Путину возможность делать на мировой арене все, что только может прийти ему в голову.

На самом деле его волнует не “великая Россия”, а лишь собственное возвеличивание и обеспечение своего исключительного положения в коррумпированном клептократическом режиме, который в последнее время стал сильно пробуксовывать.

Похоже на то, что Путин пока не просчитал стоимости открытой войны с Украиной. А это: “адские санкции”, которые пообещали в Вашингтоне, резкое перевооружение НАТО, потеря для Москвы “Северного потока-2”, сплочение Запада, и, вероятно, расширение Североатлантического альянса.

Российский диктатор затеял очень опасную для себя игру, которая больше похожа на покер. На каждом ее этапе ему нужно повышать ставки. И здесь очень важен тот момент, что если он добьется своего, а это маловероятно, то он побеждает. Но если он проиграет, то потеряет все.

Как и все тираны, которые правят слишком долго, и не подотчетны людям, которыми они управляют, Путин боится, что россияне восстанут и сбросят его режим. Ведь они, как и их соседи в Украине, также хотят лучших стандартов жизни, лучшего управления, искоренения коррупции и больше свободы. Именно того, что уже давно имеют европейцы в ЕС, защищенном НАТО.

Сатрапы не любят неблагоприятных сравнений. Поэтому не удивительно, что Путин мобилизуется, чтобы напасть и наказать украинцев за непрощенный грех свободного выбора ассоциации с ЕС в 2014 году и стремление вступить в НАТО сейчас. После попытки убить своего единственного политического оппонента Навального, а затем заключение его в прошлом году, у пожизненного правителя возрос страх, что российский народ хочет сделать то же самое и избавиться от Путина, как украинцы освободились от его марионетки Януковича. Однако повторное нападение на Украину ускорит конец правления Путина, а не продлит его.

Стоит вспомнить, что когда в 2000 году он стал впервые президентом, то в России начали много говорить о поиске “русской национальной идеи”, то есть государственной идеологии. Поигравшись с “либерализмом” и некоторыми странными вещами, такими как “управляемая демократия” и “суверенная демократия”, он пришел к своего рода российско-фашистской идеологии – “национал-империализму”.

Путин даже не скрывает своих откровенно фашистско-имперских взглядов. Он публично признал Ивана Ильина, нацистского приверженца в начале гитлеризма и российского фашистского идеолога. И с восторгом смотрит российские новости, которые 24 часа в сутки 7 дней в неделю сообщают, что россияне генетически и культурно превосходят другие нации.

Все что делает Путин, является иррациональным и руководствуется его открытой, неконтролируемой ненавистью ко всему украинскому и самой Украине.

Но позитив в том, что он любит блефовать, но не желает рисковать, если ему за это что-то будет. Ведь он хорошо знает, каким образом проигранные войны влияли на судьбу правителей России.

Путин просчитывает возможные риски, и если он увидит, что негативы от вторжения в Украину намного превзойдут эфемерные дивиденды, которые мерещились раньше, он отступит. Ведь главное для него – это не потерять власть.