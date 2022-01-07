Трагически продолжают развиваться события в Казахстане – поступает информация уже о сотнях убитых среди протестующих, началась 6 января и фактическая оккупация страны так называемыми силами ОДКБ, что в реальности означает передачу части суверенитета Казахстана Кремлю.

Позорным на этом фоне выглядит поведение армянского лидера Никола Пашиняна, принявшего деятельное участие в реализации плана российского диктатора по оккупации Казахстана, став тем самым соучастником сегодняшних массовых убийств. То обстоятельство, что Пашинян пришёл к власти в результате мирной революции, делает его действия особо циничными. Невозможно купить безопасность собственного народа ценой крови других народов.

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На протяжении многих лет от западных "политиков-прагматиков" мы слышали рассказы про стабильный назарбаевский Казахстан. Впрочем, не будем забывать, что прославление "просвещенной диктатуры" Назарбаева зачастую имело под собой солидное материальное основание. Сегодня же, наблюдая за кадрами расстрела протестующих, мы в очередной раз видим подтверждение того факта, что по своей сути все диктатуры одинаковы – при возникновении угрозы потери власти диктаторы готовы истреблять своих сограждан всеми доступными средствами.

Отдельной строкой должно идти напоминание "либеральной российской общественности", третий десяток лет с замиранием сердца ожидающей эволюции путинского режима – каждый лишний год пребывания диктатора у власти приводит к значительному увеличению жертв при его свержении.