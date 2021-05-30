Смерть посла Андрея Бешты: в Таиланде назвали причину и детали трагедии

Причиной смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты в этой стране официально назвали сердечный приступ. Происшествие случилось утром 30 мая, перед этим 44-летнему мужчине стало плохо.

Местная газета Bangkok Post сообщает, что вместе с сыном и четырьмя знакомыми дипломат приехал на небольшой тайский остров Ко Липе, чтобы попрощаться с другом перед возвращением в Украину. Подчеркивается, что тест на COVID-19 у него был отрицательный.

"Господин Бешта и его 17-летний сын Остап прибыли на остров 28 мая в отпуск. Они остановились в одной комнате на курорте. По словам его сына, Бешта лег спать в 23:00 в субботу. В 04:30 утра в воскресенье у него началась рвота, затем он потерял сознание и вскоре скончался", – пишет издание со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

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Отмечается, что о смерти украинца в полицию Ко Липе сообщили около 05:30 утра. Позже тело посла было доставлено с острова в больницу города Сатун, а далее в Бангкок – для детального вскрытия в больнице общего профиля.

По словам офицера полиции Бидана Сарипа, следов взлома комнаты в отеле или нападения на посла не было обнаружено. В заявлении, приписываемом заместителю пресс-секретаря Национальной полиции Таиланда, тоже добавили, что "предварительное расследование не выявило никаких признаков рейда, нападения или насилия".

Со своей стороны губернатор Сатуна Эккарат Лизен отметил: предварительное вскрытие в больнице "показало, что Бешта умер от сердечного приступа".

"Мазок на коронавирус в больнице оказался отрицательным. Мы на 100% исключили, что он умер от COVID-19", – подчеркнул чиновник, добавив, что семья дипломата пожелала как можно скорее вернуть его тело в Украину.

Губернатор сказал, что Андрей Бешта на острове хотел попрощаться со своим другом, председателем Ассоциации туризма Сатуна, так как собирался завершить свое пребывание в должности и вернуться домой.

Подчеркивается, что Бешта провел более десяти лет своей карьеры в Таиланде, в 2007 году приехав сначала в качестве советника дипломатической миссии в Бангкоке. В 2011-м он был назначен заместителем генерального директора посольства, а в 2016 году занял пост посла.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и в Министерстве иностранных дел назвали смерть Андрея Бешты ужасной новостью. Гарант и коллеги посла выразили искренние соболезнования его семье и близким.