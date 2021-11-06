Умер бывший народный депутат Украины Георгий Крючков

В Украине умер бывший народный депутат Георгий Крючков, который был одним из лидеров Компартии Украины. Ему было 92 года.

Об этом в Facebook написала экс-нардеп Ирина Спирина. На сайте Коммунистической партии Украины сообщили, что он ушел из жизни 4 ноября из-за тяжелой болезни.

"Центральный Комитет Коммунистической партии Украины, выражает свои глубокие соболезнования семье, родным и близким Георгия Корнеевича, всем, кто знал нашего замечательного товарища по партии, кто трудился вместе с ним. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", – сказано в сообщении.

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Крючков был нардепом третьего и четвертого созывов. В 1998-2000 и 2002-2006 годах был председателем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Георгий Корнеевич Крючков родился 20 октября 1929 года в селе Гусарка на Запорожье. Закончил Харьковский юридический институт, после чего работал заместителем начальника управления Министерства юстиции УССР в Запорожской области.

Продвигаясь по карьерной лестнице, политик занимал разные должности в местных структурах Компартии Украины. В 1989 году был избран народным депутатом СССР.

С лета 2006 года Крючков был исполнительным секретарем гражданско-политического объединения "Украинский форум". А с весны 2009 года – членом совета Гражданского движения "Новая Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября умер бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский. Причиной стали осложнения коронавируса.