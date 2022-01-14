Умер бывший глава СБУ Леонид Деркач

На 83-м году жизни умер бывший глава Службы безопасности Украины Леонид Деркач. Должность руководителя спецслужбы он занимал в 1998-2001 годах, когда президентом был Леонид Кучма.

О смерти в Telegram-канале сообщил его сын, нардеп Андрей Деркач. Причины кончины он не уточнил.

"Из земной жизни ушел мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, который всегда был рядом", – написал политик.

Он добавил, что отпевание состоится 16 января в 12:00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

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Леонид Деркач работал на "Южмаше" и предприятиях ракетной промышленности. В силовых органах он начал служить еще при СССР.

С 1972 года был начальником Павлоградского отдела КГБ.

С 1992 года руководил Государственной службой Украины по вопросам технической защиты информации.

В 1994-1995 годах был первым заместителем главы СБУ Валерия Маликова.

В 1995-1998 годах возглавлял Государственную таможенную службы.

В 1998-2001 годах был главой СБУ.

В 2002-2006 годах был нардепом, а также членом фракции партий Промышленников и предпринимателей Украины и членом парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Также он имел звание генерала армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2021 года умер первый глава СБУ Евгений Марчук.