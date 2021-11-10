'Укрзалізниця' впервые за 12 месяцев вышла на прибыльность – Зеленский

Продолжением программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" станет масштабное обновление железной дороги, в ходе которого будут электрифицированы и модернизированы сотни километров путей, а также произведены и закуплены новые поезда, вагоны и локомотивы.

О начале обновления украинской железной дороги Владимир Зеленский заявил на форуме "Большая стройка: новая железная дорога".

"Годами железную дорогу разрушала "коррозия": это плохой менеджмент и коррупция. Как ржавчина, ее покрыли непрозрачность и неэффективность. Из-за этих "не" она стала соответственно недешева, неудобна и даже опасна", – сказал глава государства.

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При участии государства показатели "Укрзалізниці" уже начали стабилизироваться. Тарифы на грузовые перевозки для отдельных категорий грузов были повышены, впервые за 12 месяцев УЗ показала прибыль, а полученные средства были направлены на модернизацию путей и подвижного состава, подчеркнул Зеленский.

Повышение тарифов уже принесло УЗ 2 млрд гривен, а в следующем году перевозчик получит еще 12 млрд. Кроме этого, начались закупки электроэнергии напрямую у государственного поставщика, что позволяет экономить дополнительно 4 млрд грн.

"Два года в Украине продолжается большое строительство на дорогах. И совершенно логично, что однажды оно должно было прийти на Укрзалізницю", - сказал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

По его данным, до 2024 года в ходе "Большой стройки" на железной дороге будет проведена электрификация не менее 500 км путей, УЗ получит более 500 новых пассажирских вагонов украинского производства, 130 грузовых локомотивов производства французской компании Alstom и реализует проект City Express в Киеве, Харькове и Днепре.

Также будут открыты новые высокоскоростные пассажирские маршруты как внутри страны, так и международные, в частности Киев-Варшава.

До 2028 года украинские предприятия произведут около 50 000 грузовых вагонов, что создаст тысячи новых рабочих мест и сформирует рынок объемом 107 миллиардов гривен.

"Сегодня Украина прокладывает новый путь – возрождение своей железной дороги", – сказал Президент.

Ранее сообщалось, что по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" на Крюковском вагоностроительном заводе за два года будет изготовлено 20 современных дизель-поездов для пригородного и регионального пассажирского сообщения.