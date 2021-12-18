Укрепление ПЦУ защитит Украину от гибридной агрессии РФ, – Павленко

Встреча пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко со Вселенским Патриархом Варфоломеем будет способствовать укреплению и развитию Православной церкви Украины, которая сможет оградить страну от российского влияния.

Об этом журналистам в Стамбуле заявил народный депутат из фракции "ЕС" Ростислав Павленко, сообщает сайт политсилы. Он отметил, что этот процесс предусмотрен подписанным в 2018 году соглашением со Вселенским Патриархатом.

"Очень важно, что дипломатическое турне, скажем так, рождественское турне пятого президента Порошенко началось со встречи с Вселенским Патриархом. Об этой встрече было договорено заранее, Вселенский Патриарх пригласил Порошенко во время телефонного разговора в ходе празднования трех лет Объединительного собора И суть этой встречи, ее наполнение связаны с соглашением, которое Порошенко подписал 3 ноября 2018 года – соглашением со Вселенским патриархатом о поддержке православной церкви Украины", – напомнил Павленко.

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Он пояснил, что Вселенский Патриарх помогает Православной церкви Украины относительно признания ее другими православными церквями.

"Видим, что этот процесс продолжается. И как раз были обсуждены шаги, которые можно предпринять для дальнейшего усиления и ускорения этого, и надеюсь, что эти шаги будут успешными", – подчеркнул Павленко.

По его словам, речь идет о выполнении соответствующих договоренностей, о реализации позиций и Патриарха, и Порошенко.

"Я бы очень хотел, чтобы нынешнее украинское правительство тоже приложило усилия, потому что совершенно справедливо, что ПЦУ является очень важным фактором, в том числе для национальной безопасности Украины", - сказал Павленко.

Он добавил, что российская церковь в Украине очень часто используется российским государством как орудие гибридной агрессии.

"Поэтому развитие, укрепление Православной церкви Украины является способ защиты украинского общества от недружественных влияний. Поэтому очень важно уделять внимание именно вопросам защиты и развития украинского православия", – резюмировал Павленко.