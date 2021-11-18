Украинцы назвали лучшего премьер-министра с 2005 года: рейтинг возглавил Гройсман

Лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман возглавил рейтинг лучших глав правительств с 2005 года. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в октябре – ноябре 2021 года.

В исследовании приняли участие более 2 тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины.

На вопрос "кто, по Вашему мнению, был (является) лучшим премьер-министром Украины с 2005 года по настоящее время", 21,3% опрошенных ответили — Владимир Гройсман. На втором месте – Николай Азаров (13,5%), на третьем – Юлия Тимошенко (13,4%). Остальные главы украинских правительств набрали менее 10% голосов каждый. Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль получил 5,1% голосов поддержки респондентов.

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Исследователи также опросили украинцев по оценке профессиональных качеств премьер-министров.

Отвечая на вопрос "кто из премьер-министров Украины лучше бы справился со сложившейся сейчас в Украине социально-экономической ситуацией?", украинцы чаще всего вспоминали так же Владимира Гройсмана - 23,9% голосов респондентов. Вторая – Юлия Тимошенко (18,1%), третий – Арсений Яценюк (13%). Профессиональные качества действующего главы Правительства Дениса Шмыгаля одобрительно оценивают 5,9% опрошенных украинцев.