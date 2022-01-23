Трудные времена рождают сильных лидеров! Я точно знаю, что именно сейчас Украину ждут тяжелые и определяющие времена. Сейчас рождается нация, потому что только нация, которая может защитить себя, имеет право на построение настоящего государства! Право на суверенитет и право на определение своего будущего!

Поэтому я очень хочу увидеть подлинное лидерство от институтов украинской власти! Я хочу видеть лидерство от каждого мэра, от депутатов, министров, президента, от всех, за кого мы голосовали. Я хочу видеть не успокоение, что все хорошо, чтобы не было паники, а конкретный план подготовки! Я хочу видеть и слышать, как проводятся учения терробороны, где получать оружие, как проводятся тренировки медиков, я хочу знать, где ближайшее бомбоубежище, я хочу знать, чем общество и бизнес могут помочь!

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Я не знаю, как вам, а мне было бы гораздо спокойнее. Я хочу быть уверенным, что мы как страна сделали максимум, к подготовке. И тогда точно никто не нападет. И не будет никакой паники, мы будем гораздо сильнее и сплоченнее.

Хочешь мира – готовься к войне, а я очень хочу мира! А еще – я верю в украинцев, в их зрелость! Не бойтесь честно говорить с украинцами! Итого мы всех победим!