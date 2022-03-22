Украинские военные взяли в плен высокопоставленного штабиста армии РФ: он был одет в белье ВСУ. Фото

Военные Вооруженных Сил Украины взяли в плен высокопоставленного штабиста 58-й оккупационной армии РФ. Он был одет в нижнее белье и носки формы ВСУ.

Об этом в Facebook сообщила 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, бойцы которой пленили захватчика. Им оказался подполковник армии РФ Кошель Александр Олегович.

"В ходе боевой столкновения с росармией штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады взяли в плен начальника группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 российской армии", – говорится в сообщении украинских военных.

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Данные пленного оккупанта: личный номер Ф-905994, родился 5 апреля 1982 года, постоянное место дислокации – в/ч 47084, Владикавказ, республика Северная Осетия – Алания.

Когда ВСУ взяли Кошеля в плен, российские оккупанты бросили значительные силы для его освобождения и даже подняли авиацию, которая нанесла огневой удар по украинским штурмовикам. К счастью, никто от вражеского огня не пострадал, пленник был доставлен в безопасное место в тылу.

При личном досмотре бойцы 128-й бригады "с удивлением обнаружили, что Кошель носит нижнее белье и носки с пометками "Вооруженные Силы Украины", рассказали защитники.

"Яркое доказательство, что штабисты росармии признают – даже трусы и носки ВСУ лучше нижнего белья перехваленной "второй армии мира", – говорится в сообщении 128-й бригады.

Украинские защитники добавили, что им понятны отчаянные попытки врага освободить Кошеля, поскольку по прямой связи от него получал доклады командующий 58-й армией РФ Михаил Зусько. Сам Зусько родом из Украины – села Ветлы Камень-Каширского района Волынской области.

"Сейчас он воюет против Украины, но совсем неудачно. 58-я армия РФ пыталась продвинуться вглубь нашей территории на Николаевском направлении и полторы недели назад была наголову разбита Вооруженными Силами Украины (в том числе подразделениями 128-й бригады). После этого Зусько неформально "окрестили" самым бездарным русским генералом", – рассказали украинские защитники.

Отмечается, что сейчас Кошель дает показания украинским контрразведчикам. "Посмотрите еще раз на его выражение лица – "бравый солдат" росармии все-таки понял, что попал в передрягу!", – обратили внимание в 128-й бригаде.

На одном из фото, которые показали военные, – место боя и уничтоженный бойцами ВСУ грузовик оккупантов.

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