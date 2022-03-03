Украинские пограничники вместе с ВСУ вышли на линию госграницы на Сумщине

Украинские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. По его словам, в операции по освобождению украинских территорий от оккупантов участвовали бойцы 5-го пограничного отряда.

"Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины!", – написал Данилов в своем Facebook.

Секретарь СНБО также сообщил, что "российские власти ускоренно приближаются к скамье подсудимых Гаагского трибунала".

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"С каждым выстрелом и приказом эта скамья удлиняется, а сроки наказания увеличиваются. Беспрецедентное событие для мировой истории, когда данные о преступлениях РФ передали в МКС (Международный криминальный суд, – ред.) сразу 39 стран", – отметил Данилов.

Он добавил, что "трагической иллюстрацией" процесса против России послужат, в частности, Собор Успения Пресвятой Богородицы в Харькове, который выстоял во Вторую мировую войну, но в 2022 пострадал от российского снаряда, а также Бабий Яр, куда попали ракеты оккупантов.

Кроме того, Данилов сообщил, что в течение суток оккупанты не смогли существенно продвинуться ни по одному из направлений – наступление было остановлено.

При этом в войне с Украиной используются территория Беларуси, а также, по некоторым данным, и ее армия.

"Осознав провал своего плана "Барбаросса – 2022" и столкнувшись с высокоэффективной деятельностью украинских военных и ТРО, Кремль пошел на смену тактике, начав массированные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в десятках городов, таких как Киев, Чернигов, Херсон, Харьков, в частности, с использованием запрещенного Женевской конвенцией вооружения".

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