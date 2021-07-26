Украине следует готовить армию к освобождению Донбасса, – Грымчак

Решение об участии жителей оккупированного Донбасса в выборах в Госдуму России может указывать на намерение Кремля признать и интегрировать эти территории в состав РФ. В этой ситуации Украина будет вынуждена в ближайшее время совершать шаги по освобождению этой территории.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. "В ближайшей перспективе наша страна должна готовиться к тому, что нам придется освобождать эту территорию тем или иным путем", – отметил он.

"Хотелось бы, чтобы это произошло все же политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории. Насколько я понимаю, это сейчас и происходит", – добавил Грымчак.

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По его мнению, участие жителей Донбасса в российских парламентских выборах указывает на опасную тенденцию. "Это означает фактическое поглощение этой оккупированной территории. Россия начала выдачу паспортов именно для того, чтобы потом сказать: "Это наша территория, это наши люди".

В то же время экс-замминистра заметил, что в Кремле вряд ли планируют признавать Донбасс в ближайшее время. И даже больше – сегодня российские власти совершают подобные шаги и делают заявления о том, что "Донбасс Украине не нужен" в большей степени ради шантажа, а не реального признания и интеграции.

"Если говорить об Абхазии на Южной Осетии, то признание произошло через 20 лет после начала боевых действий. Я не думаю, что признание Донбасса произойдет этой осенью. Но то, что они рассматривают такие варианты, ни для кого не является секретом", – сказал Грымчак.

Он добавил, что по большому счету этот шаг не повлияет на отношение мира к России. "В итоговом документе саммита G7 было отмечено, что участники Семерки рассматривают Россию как страну-участницу конфликта и никогда не рассматривали ее в качестве посредника. Весь мир прекрасно понимает, и кто сбил Boeing, и кто является страной-агрессором. Поэтому это не повлияет на дальнейшее существование России", – заверил политик.

Как писал OBOZREVATEL, в России было принято решение о том, что жители оккупированных территорий Донбасса смогут голосовать на выборах в Госдуму России. Голосование будет проходить онлайн.