Жителям "Л/ДНР" с российскими паспортами разрешили голосовать на выборах в Госдуму РФ

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с российским гражданством смогут голосовать на выборах депутатов в Государственную Думу России. Сделать это они смогут онлайн.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект Центрального избирательного комитета России. Его должны принять во время заседания во вторник, 20 июля.

В документе говорится, что на выборах в Госдуму имеют право принять участие граждане РФ, которые не имеют регистрации на территории страны и получили гражданство в упрощенном порядке. Речь идет об указе номер 183 президента Владимира Путина от 24 апреля 2019 года. Также избиратели должны быть пользователями единого портала государственных услуг России и подтвердить свою учетную запись.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главарь боевиков "Л/ДНР" Денис Пушилин заявил, что для них очень актуален вопрос "пересмотра границ Украины". Он добавил, что озадачен жителями, которые "не могут общаться на русском языке".