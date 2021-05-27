Украина ведет свое расследование по делу МН17: ищут членов экипажа 'Бук'

Несмотря на то, что в Нидерландах проходят судебные слушания о сбивании пассажирского лайнера Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе, в котором подозревается Россия, в Украине не останавливали собственное расследование и до сих пор продолжают искать членов экипажа "Бук".

Об этом OBOZREVATEL рассказал заместитель генерального прокурора, руководитель Международной следственной группы от Украины Гюндуз Мамедов. По его словам, роль всех участников совместной следственной группы по делу МН17 не изменилась.

"Передачей производства в Нидерланды или началом судебных слушаний ни национальное уголовное производство в Украине по факту уничтожения самолета, ни деятельность совместной следственной группы не закончились. Следователи и прокуроры совместной группы, в том числе и украинские, продолжают свою работу по расследованию обстоятельств сбивания гражданского самолета. Следствие продолжается и направлено на то, чтобы установить членов экипажа ЗРК "Бук", с которого был сбит самолет рейса МН17, а также высшее военное командование страны-агрессора, которое отдавало соответствующие приказы", – рассказал Мамедов.

Кроме того, в Минюсте подтвердили, что Украина присоединилась к иску в Европейский суд по правам человека относительно крушения пассажирского лайнера. Поскольку обвиняемые или свидетели могут находиться на территории Украины, то, в соответствии с договоренностями с Нидерландами, наша сторона должна обеспечить условия для дистанционного участия лиц в судебных слушаниях.

"Украина в лице Министерства юстиции в ЕСПЧ инициировала ряд межгосударственных споров против РФ о нарушениях прав человека. В том числе речь идет о двух "больших" делах в отношении оккупированных территорий Крыма и востока Украины. В начале этого года Европейский суд признал жалобу Украины по Крыму приемлемой и подтвердил наличие действительного контроля страны-агрессора над территорией полуострова еще с февраля 2014 года, а не с даты так называемого "референдума", как в этом уверяет российская пропаганда", – рассказал Мамедов.

Добавим, что по делу МН17 Украина является участником международной совместной группы, в состав которой также входят представители органов следствия и прокуратуры Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Уголовный суд по этому вопросу, по совместному решению стран, проходит в Нидерландах.

"На сегодняшний момент досудебное расследование продолжается и оно находит все новые и новые доказательства о конкретных фактах и лицах, которые свидетельствуют о причастности Российской Федерации к совершению преступления", – рассказал OBOZREVATEL заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Напомним, что в среду, 26 мая, состоялось выездное заседание суда по делу MH17. Судьи окружного суда Гааги провели осмотр места реконструкции авиалайнера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Правительство Нидерландов решило обеспечить поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших и пожаловалось на Россию в Европейский суд по правам человека из-за ее участия в сбивании лайнера. Украина присоединилась к этому иску.