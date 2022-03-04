Украина станет участником-контрибутором Центра по киберобороне НАТО: что это значит

Украину примут в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО (NATO CCDCOE) в качестве участника-контрибутора. Такое решение принято 4 марта единогласным голосованием 27 стран-спонсоров.

Об этом сообщается на сайте Центра. Присутствие Украины будет способствовать обмену кибер-опытом между Украиной и странами-членами CCDCOE.

"Украина могла бы принести ценные знания из первых рук о нескольких противниках в киберсфере, которые будут использованы для исследований, учений и тренировок", – подчеркнул директор Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО полковник Яак Тариен.

CCDCOE – это аккредитованный НАТО центр кибернетических знаний, научно-исследовательское учреждение, а также учебное заведение и учебный центр.

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