BBC описали пять возможных сценариев дальнейшего хода войны в Украине

Издание ВВС рассказало о пяти разных сценариях дальнейшего хода войны в Украине. Не отбрасываются и такие варианты, когда противостояние РФ и Украины может затянуться на долгие годы, и, вероятно, может выйти за пределы нашей страны и стать полномасштабной европейской войной.

В то же время рассматривается вариант свержения лидера страны-агрессора Владимира Путина. Об этом говорится в материале ВВС.

Короткая война

ВВС считает, что по этому сценарию Россия будет наносить по Украине больше беспорядочных артиллерийских и ракетных ударов, а российская авиация причинит сокрушительные авиаудары. Также издание считает, что по Украине прокатятся массированные кибератаки, нацеленные на ключевую национальную инфраструктуру, в результате энергоснабжение и сети связи будут отключены.

Видео дня

По этому сценарию власть в Киеве сменить промосковский марионеточный режим. ВВС подчеркивает, что этот исход вероятен, но будет зависеть от изменения нескольких факторов: развертывания большего количества сил оккупантов и угасания необычайного боевого духа Украины. Но любое пророссийское правительство было бы нелегитимным и уязвимым для повстанцев. Такой исход оставался бы нестабильным, а вероятность повторного возникновения конфликта была бы высокой.

Долгая война

По мнению ВСС, более вероятно, что это перерастет в затяжную войну. Возможно, российские силы увязли в трясине из-за низкого морального духа, плохой логистики и неумелого руководства. Возможно, российским силам потребуется больше времени, чтобы атаковать такие города, как Киев. При таком сценарии возможна долгая осада. Также издание сравнивает такой сценарий с боевыми действиями в 1990-х годах за захват и полное уничтожение Грозного, столицы Чечни.

И даже после того, как российские силы добились некоторого присутствия в городах Украины, возможно, они изо всех сил пытаются сохранить контроль. Может быть, Россия не может предоставить достаточно войск, чтобы прикрыть такую ​​огромную страну. Силы обороны Украины трансформируются в эффективное повстанческое движение, хорошо мотивированное и поддерживаемое местным населением. Запад продолжает поставлять оружие и боеприпасы. А затем, возможно, через много лет, возможно, с новым руководством в Москве, российские войска в конце концов покидают Украину, согбенные и окровавленные, точно так же, как их предшественники покинули Афганистан в 1989 году после десятилетней борьбы с исламистскими повстанцами.

Европейская война

Возможно, что эта война может выйти за пределы Украины. Путин мог бы попытаться вернуть себе больше частей бывшей российской империи, отправив войска в бывшие советские республики, такие как Молдова и Грузия, которые не входят в НАТО. Путин может объявить поставки западного оружия украинским силам актом агрессии, требующим возмездия. Также ВВС пишет, что он мог бы пригрозить направить войска в страны Балтии, которые являются членами НАТО, например, в Литву, для установления сухопутного коридора с российским прибрежным Калининградом.

Дипломатическое решение

Официальные лица России и Украины встретились для переговоров на границе с Беларусью. ВВС отмечает, что они не добились большого прогресса, но, согласившись на переговоры, Путин, похоже, по крайней мере принял возможность переговоров о прекращении огня. Дипломаты говорят, что важно, чтобы лидер страны-агрессора знал, что потребуется для снятия западных санкций, чтобы по крайней мере была возможна сделка по сохранению репутации.

ВВС отмечает, что продолжение войны может быть большей угрозой для Путина, чем унижение, связанное с ее окончанием. Китай вмешивается, заставляя Москву идти на компромисс, предупреждая, что она не будет покупать российскую нефть и газ, если не пойдет на деэскалацию. Так что Путин начинает искать выход. Тем временем украинские власти видят продолжающееся разрушение своей страны и делают вывод, что политический компромисс может быть лучше, чем такие разрушительные человеческие жертвы. Итак, дипломаты вмешиваются, и сделка заключена. Это может показаться маловероятным. Но не исключено, что такой сценарий мог появиться на обломках кровавого конфликта.

Putin ousted

В последние дни мир изменился, и теперь все чаще упоминается о вероятности потери Путиным власти. Профессор сэр Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне, написал на этой неделе: "Сейчас смена режима в Москве столь же вероятна, как и в Киеве".

Путин ведет катастрофическую войну, гибнут тысячи русских солдат, санкции бьют по экономике РФ. Возможно, существует угроза народной революции. Однако Путин использует силы внутренней безопасности России для подавления этой оппозиции. Но это обескураживает, и против него восстает достаточное количество представителей российской военной, политической и экономической элиты. Запад ясно дает понять, что если Путин уйдет и его заменит более умеренный лидер, то Россия увидит отмену некоторых санкций и восстановление нормальных дипломатических отношений. Опять же, сейчас это может показаться маловероятным. Но это не исключено, если люди, которые извлекли выгоду из Путина, больше не верят, что он может защищать их интересы.

Как сообщалOBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина дает отпор российским оккупантам уже 196 часов. В настоящее время происходит слом ситуации – наши защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений, а на некоторых Вооруженные Силы совершили успешное контрнаступление.

Напомним, предприниматель из Луганской области Евгений Цодиков объявил награду за голову президента России Владимира Путина, виновного в развязании кровопролитной войны в Украине, в размере 10 миллиардов евро. Правда есть нюанс: денег на выплату вознаграждения он не имеет. Однако для украинцев, которые за последние семь дней успели возненавидеть Путина больше, чем за последние восемь лет, это оказалось не поводом отступать от хорошей идеи.