Украина созвала заседание Генассамблеи ООН из-за ситуации на Донбассе

Украина созвала на 23 февраля заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщил в интервью LB.ua постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, одним из пунктов повестки дня заявлен доклад о ситуации на оккупированных территориях Украины.

По его словам, каждый раз за неделю или две до заседания Генассамблеи РФ созывает заседание Совета безопасности ООН.

"Россия же своими действиями пытается подорвать авторитет Генеральной ассамблеи. И многие страны от этого не в восторге", – отметил Кислица.

Он рассказал, что текущая Генеральная Ассамблея является достаточно печальной для российских инициатив.

"Вспомним, например, как РФ неудачно пыталась противодействовать внедрению электронного дистанционного голосования в Генассамблее в условиях чрезвычайных ситуаций, когда только 18 делегаций поддержали Россию и 123 государства-члены ООН выступили против", – подчеркнул постпред.

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