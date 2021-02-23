Украина созвала Генассамблею ООН из-за репрессий в Крыму и обострения на Донбассе. Видеотрансляция

Во вторник, 23 февраля, Генеральная ассамблея ООН проводит дебаты по ситуациям на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Заседание, которое созвала Украина, посвящено увеличению обстрелов со стороны вооруженных формирования России на Донбассе, а также репрессиям в отношении крымских татар в Крыму (чтобы смотреть трансляцию, доскролльте страницу до конца).

На повестке дня обсуждение доклада по Донбассу. В частности, украинская сторона намерена поднять вопрос о незаконно организованном Россией форуме "Русский Донбасс".

Также обсуждение будет касаться массовых обысков в домах крымских татар, которые произошли 17 февраля. Тогда оккупанты арестовали нескольких человек.

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Отметим, что в ночь на 17 февраля российские оккупанты Крымского полуострова провели ряд ночных вторжений в дома крымских татар. Тогда были задержаны семь человек.

До этого, в конце декабря 2020 года, из временно оккупированного Симферополя в следственный изолятор Ростова-на-Дону (Россия) незаконно вывезли пятерых крымских татар.

Как сообщал OBOZREVATEL, только за 22 февраля на Донбассе российские оккупанты в зоне проведения Операции Объединенных сил 11 раз нарушили перемирие. В результате обстрелов один воин ВСУ погиб и еще двое получили ранения.

Ранее миссия Украины при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продемонстрировала делегациям стран-участниц все факты грубого нарушения перемирия на Донбассе. В частности, со стороны российских оккупационных войск с начала 2021 года.