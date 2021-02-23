Украина призвала ООН оценить ущерб экологии на Донбассе от загрязнения радиацией

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Организацию оценить ущерб экологии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

С таким заявлением он выступил на заседании Генеральной ассамблеи 23 февраля. Речь идет о радиационном загрязнении грунтовых вод после того, как оккупанты прекратили откачку воды из шахты "Юнком", где в 1979 году был произведен ядерный взрыв. Трансляция дебатов велась на YouTube-канале "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Донбасс становится потенциальным источником техногенной и экологической катастрофы. В 2018 году оккупационные власти прекратили откачку воды из шахты Юнком, где советское правительство произвело ядерный взрыв", – отметил Кислица.

Он подчеркнул, что в результате этого радиация уже загрязняет поверхностные и грунтовые воды.

"Поэтому мы призываем ООН к активному участию в проведении оценки экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – сказал постпред.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Генассамблея ООН по инициативе Украины провела заседание, посвященное ситуации на оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.