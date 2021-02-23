Украина призвала ООН оценить ущерб экологии на Донбассе от загрязнения радиацией

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
2,4 т.
Украина призвала ООН оценить ущерб экологии на Донбассе от загрязнения радиацией

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Организацию оценить ущерб экологии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

С таким заявлением он выступил на заседании Генеральной ассамблеи 23 февраля. Речь идет о радиационном загрязнении грунтовых вод после того, как оккупанты прекратили откачку воды из шахты "Юнком", где в 1979 году был произведен ядерный взрыв. Трансляция дебатов велась на YouTube-канале "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Донбасс становится потенциальным источником техногенной и экологической катастрофы. В 2018 году оккупационные власти прекратили откачку воды из шахты Юнком, где советское правительство произвело ядерный взрыв", – отметил Кислица.

Он подчеркнул, что в результате этого радиация уже загрязняет поверхностные и грунтовые воды.

"Поэтому мы призываем ООН к активному участию в проведении оценки экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – сказал постпред.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Генассамблея ООН по инициативе Украины провела заседание, посвященное ситуации на оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.

УкраинаэкологияВойна на ДонбассеООНСергей Кислица