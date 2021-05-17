Украина создала с Грузией и Молдовой 'Ассоциированное трио'

В понедельник, 17 мая, Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум, которым основали "Ассоциированное трио".

Как сообщает OBOZREVATEL, документ был подписан министрами иностранных дел, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина, Грузия и Молдова теперь официально являются ассоциированным трио. Сегодня мы объединяем усилия на нашем пути европейской интеграции в этом новом формате, установленном в Киеве", – написал дипломат в Twitter.

Подписи под документом также поставили министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и его коллега с Молдовы Аурелиу Чокой.

"Ассоциированное трио – это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе", – сказал Кулеба в заявлении для СМИ после подписания меморандума.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Украины поддержал президента Молдовы из-за кризиса в стране.