МИД Украины поддержал президента Молдовы из-за кризиса в стране

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал президента Молдовы Майю Санду по поводу решения парламентского большинства отменить назначение главы Конституционного суда и заявлений об "узурпации власти".

Соответствующий пост чиновник опубликовал на странице в Twitter. По его словам, для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова.

"Полностью поддерживаем демократически избранного президента Майю Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор", – написал Кулеба.

Стоит отметить, что 23 апреля на заседании депутаты приняли постановление парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду.

Коротко о политике:

Майя Санду – молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 24 декабря 2020. Министр просвещения Республики Молдова с 24 июля 2012 по 30 июля 2015.

Депутат парламента Республики Молдова с 9 декабря 2014 по 20 февраля 2015 и с 9 марта по 26 июля 2019.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Молдовы Майя Санду назвала позором внеочередную вакцинацию против COVID-19. Она разочарована тем, как распределялась вакцина Pfizer/BioNTech.