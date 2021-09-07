Украина продвинулась в вопросах по безвизу с Британией и Канадой, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об определенных договоренностях с правительствами Канады и Британии в вопросе введения безвизового режима. Кроме этого, украинская власть постоянно нарушает эту тему из США.

Об этом глава МИД рассказал в эфире программы "Свобода слова". Она 6 сентября транслировалась на телеканале ICTV и вышла в записи на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза. Кстати, с Канадой и Британией также. С последним уже продвинулись в этих вопросах", – отметил Кулеба.

В то же время подчеркнул, что шаги малы, поскольку политика обеих этих стран очень консервативная. Однако украинская сторона продолжает двигаться вперед.

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Известно, что в прошлом году в декабре посол Канады в Украине Лариса Ґаладза предположила, что в 2021 году удастся упростить процесс путешествий украинцев в Канаду.

Также министр напомнил, что ранее, при министре иностранных дел Украины Павле Климкине, инициатива безвизового режима "не нашла дальнейшего развития" на заседаниях Комиссии стратегического партнерства между США и Украиной.

Напомним: в эфире этой же программы Кулеба рассказал, что президент Владимир Зеленский предложил создать зону свободной торговли Украины с США. Это произошло во время визита главы государства в Вашингтон. По словам министра, инициатива не новая. Однако для эффективной войны нужна сильная экономика, она позволит создавать резервы, которые можно тратить на оборону.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля президент Владимир Зеленский и лидер КНР Си Цзиньпин договорились о заключении соглашения по безвизовых между Украиной и Китаем.