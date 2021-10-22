Украина попадет в следующую волну расширения Евросоюза, – Кулеба

Страны ассоциированного трио попадут в следующую волну расширения Европейского Союза. Речь идет о государствах нового регионального альянса – Украине, Молдове и Грузии.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с молдавским коллегой, вице-премьер-министром и министром европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску. Детали сообщила пресс-служба украинского МИД.

Отмечается, что на встрече в Киеве министры обсуждали совместные действия государств в контексте подготовки к саммиту Восточного партнерства, который состоится в этом году в декабре.

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Также переговоры велись по воплощению амбициозного плана ассоциированного трио по членству в Евросоюзе.

"Убежден, что страны ассоциированного трио будут в следующей волне расширения Европейского Союза", – подчеркнул Кулеба.

Министры обсудили и ряд тем двустороннего сотрудничества, в частности из-за кризиса в энергетике. Они общались о развитии торговли, реализации совместных инфраструктурных проектов и продвижении интеграции в ЕС в рамках ассоциированного трио.

Напомним: ранее президент Владимир Зеленский отметил, что получение Украиной членства в ЕС зависит не только от желания украинцев и реализации государством реформ. Он подчеркнул, что о скорой перспективе евроинтеграции пока говорить не приходится.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября в Киеве прошел 23-й саммит Украина – ЕС. На нем был подписан ряд договоренностей и совместное заявление президента Владимира Зеленского с президентами Евросовета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.