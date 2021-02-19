Украина помешала России протянуть в ОБСЕ пропагандистское заявление

Делегации Украины и стран-партнеров в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе помешали миссии РФ продвинуть манипулятивное заявление от имени Постоянного совета ОБСЕ по Минским договоренностям.

Как сообщает "Укринформ", на прошлой неделе среди стран-участниц ОБСЕ российской стороной был распространен проект решения Постоянного совета "Заявление в поддержку имплементации резолюции СБ ООН 2202" – формально по случаю 6-й годовщины принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2002 (2015), в которой содержится поддержка Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей.

По словам главы миссии Украины при ОБСЕ Евгения Цимбалюка, распространенный российской делегацией проект был "исключительно пропагандистским текстом, пропитанным кремлевскими нарративами".

"Это была чисто пропагандистская инициатива, которая была призвана отвлечь внимание от РФ в условиях, когда Россия блокирует переговоры в Трехсторонней контактной группе и любое конструктивное развитие событий – в отличие от Украины, выполнение которой своих обязательств признается подавляющим большинством делегаций стран участниц ОБСЕ", – пояснил он.

Дипломат добавил, что помимо различных манипуляций, в предложенном тексте содержалось также много "российских формулировок, которые не являются приемлемыми для нас и не отражают фактическое состояние дел".

Украинская делегация предоставила свои предложения к документу, которые в дальнейшем были поддержаны многими делегациями.

"В частности, мы отметили, что рядом с комплексом мероприятий – его российская сторона представляла как якобы единый документ, вокруг которого должен происходить процесс мирного урегулирования, – обязательно следует рассматривать также Минский протокол и Минский меморандум, которые вместе составляют Минские договоренности", – отметил Цимбалюк.

Он указал на то, что, например, фактическая контактная линия столкновения на Донбассе отличается от той, что зафиксирована в подписанном Минском меморандуме, "поскольку после подписания документа российские оккупационные силы захватили дополнительные территории".

Также украинская сторона предложила вспомнить в заявлении Постоянного совета ОБСЕ постоянные нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и необходимость вывода российских вооруженных формирований, наемников, вооружения и военной техники с территории Украины под мониторингом СММ.

Другой важный момент, который также должен содержаться в документе ОБСЕ и чего не было в российском проекте – это подтверждение полного и беспрепятственного доступа СММ ко всей территории Украины в рамках международно признанных границ, а следовательно – включая Крым.

"И вообще, вопрос Крыма должен обязательно быть включен в документ, который посвящается мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Без решения этого вопроса не может быть решен конфликт, соответственно мы будем отстаивать эту позицию при принятии документов по Украине в ОБСЕ", – подчеркнул дипломат.

По его словам, позиция Украины получила поддержку других делегаций, прежде всего, Великобритании, США, Канады, Норвегии, а также стран ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия блокирует Минские договоренности о прекращении войны на Донбассе, выдвигая политические требования, которые не устраивают Украину.