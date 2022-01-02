Украина получит в 2022 году от США боевые катера Island и Mark VI: появились подробности

В течение 2022 года Украина должна получить военную помощь от Соединенных Штатов Америки. В частности, речь идет о катерах типа "Айленд" и Mark VI.

Об этом в программе "Субботнее интервью" на Радио Свобода рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова. Интервью было опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дипломат отметила, что в обеспечении нашей страны военной техникой между Украиной и США происходит активное сотрудничество.

Так, патрульный американский катер Island в Украину должен быть доставлен до конца первого квартала текущего года. В настоящее время корабль пока находится в США.

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Кроме него Украина должна получить несколько катеров Mark VI. Сейчас продолжаются переговоры насчет количества судов – нашей стране их передадут по меньшей мере три.

"Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы, и все остальное для того, чтобы было больше. Потому что, еще раз, задача – построить полноценную способность", – сказала Маркарова.

Она отметила, что для Украины важно обеспечить максимальную защиту с моря, для чего нужно объединить все базы, катера разных типов и корветы в одну способность.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Сергей Згурец рассказал, каким оружием США могут усилить украинскую армию. В частности речь шла о ПЗРК Stinger, вертолетах Ми-17 и комплексах Javelin.