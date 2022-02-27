Украина получила первую партию оружия от Литвы. Фото

В ночь с субботы на воскресенье, 27 февраля, Украина получила от Литвы первую партию военной помощи для противодействия российским оккупантам. Партнеры доставили нам большое количество автоматических винтовок, боеприпасов, касок и бронежилетов.

Об этом в Facebook сообщил командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис. Он отметил, что теперь Литва тоже входит в число стран, которые помогают Украине, находящейся в состоянии войны.

"Я благодарю литовских солдат, которые успешно провели операцию, за их профессионализм, и перевозчиков, которые предоставили свой транспорт для перевозки больших грузов", – написал Рупшис.

Он подчеркнул, что это лишь первая такая операция, поставки продолжатся.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Нидерланды передадут Украине 200 снарядов для зенитно-ракетных комплексов Stinger. Они должны поступить к нам в страну "в кратчайшие сроки".