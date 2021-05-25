Майже 10 років свого життя присвятив роботі в конкурентному відомстві країни і хочу ствердно заявити, що діюче антимонопольне законодавство надає всі можливості для недопущення розвитку олігархічноі системи. Тому наша країна не бідна, а обкрадена держава! В антитрестові закони Украіни закладений європейський інструментарій щодо накладання астрономічних штрафів, примусового поділу монополій, покарання за картелі та змови, заборона концентраціі капіталів, недопущення олігополій, відшкодування шкоди, вилучення продукціі, кримінальна відповідальність за незаконно отримані прибутки та неправомірні переваги і промислове шпигунство, повна демонополізація товарних ринків і т.д.

Все це "сплячі" статті, які запрацювали б, якби була політична воля керівників держави та професіоналізм посадовців, яких потрібно призначати на відкритих конкурсах, а не за партійними квотами.

Краще за Юлію Мостову і не скажеш: "Антимонопольний комітет Украіни не просто завис - він валяється. Польща потрапила до ЄС і НАТО, а Украіна до списку багатіів Forbes"!!!

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