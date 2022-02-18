'Украина – не Чечня, а Путин – капризный дед': Казанский объяснил, почему не будет вторжения России

Президент России Владимир Путин перебросил войска к украинской границе, поскольку желал привлечь внимание к своей персоне, ведь ему надоело быть в политической изоляции. В то же время, он осознал, что Украина – большая страна, не сравнимая с Чечней, и ее многомиллионное население готово встать на защиту своего государства.

Об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский в эфире "24 канала". По его мнению, вторжения в Украину лидер РФ не хочет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Казанский отметил, что глава Кремля понимает, что ситуация в Украине, которая сложилась на сегодняшний день, совсем иная, нежели была в 2014 году. А тех войск, которые Путин стянул к границам нашего государства, недостаточно, чтобы захватить такую страну, как Украина.

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"Чтобы реально сокрушить украинскую армию и занять большинство территории, России не хватит ни 100, ни 200 тысяч воинов", – пояснил Казанский.

Он же отметил, что для осуществления подобных планов, российской власти пришлось бы объявлять общую мобилизацию, что могло бы иметь негативные последствия.

"Конфликт с такой страной, как Украина, где большое количество населения – это не так просто. Украина – это не Чечня и не Грузия. Легко не будет. Ситуация на Донбассе это доказывает, где уже тысячи погибших российских военных", – сказал член украинской делегации в ТКГ.

По мнению Казанского, своими заявлениями и действиями Путин просто желал всеобщего внимания.

"Он кажется капризным дедом, который из-за того, что его не слушают и не воспринимают всерьез его угрозы – решил всех напугать. Надо признать, это сработало", – отметил он.

Казанский указал, что действия Путина возымели желаемый для него эффект и многие мировые политические лидеры, которые до сих пор не проявляли интерес к Москве, стали частыми гостями у Путина.

"Именно этого глава Кремля и хотел, ведь Россия сейчас находится в изоляции", – резюмировал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Россия может затянуть попытки шантажировать Запад войной, пытаясь подорвать его единство. По ее мнению, российские военные учения вблизи украинских границ могут продолжаться еще в течение нескольких месяцев.