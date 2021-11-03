Как известно, на местных выборах, а особенно – довыборах – подкуп путем создания так называемых "сеток" становится привычным явлением, даже модой. И если админресурс и раздачу денег, кур или водки в Черкасской или Херсонской области осуществляли команды провластных кандидатов, то в Полтавской области возникла уникальная ситуация.

Далее текст на языке оригинала.

Так, як пише місцева преса, на довибори в Карлівську ОТГ заявилася нова партія "УКРАЇНЦІ" створена за кілька місяців дніпропетровськими бізнесменами. Вони вирішили не інвестувати в відомі партії, а профінансувати свою.

Тож створивши "сітку", в якій 1 голос ВИБОРЦЯ оцінили в 600 гривень, вони впевнено перемогли – набравши майже 25 відсотків.

Найцікавіше, що партія Зеленського набрала на Полтавщині аж...1.5%, а партія Порошенка - 2.2%.

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Оглядаючи перебіг останніх довиборів, можемо констатувати: трагедія бідної та корупційної України – в тому, що готовність продати свій голос стає вже нормою, а критичне ставлення до політиків додає аргументів до такої прагматичної і цинічної виборчої поведінки.

Коли правоохоронці допомагають організовувати ПІДКУП, а СУСПІЛЬСТВО мовчить, то годі сподіватися на перемогу професійних, патріотичних і некорупційних політиків, зокрема на довиборах.

Вони не цікаві для більшості виборців та й шкідливі для влади, олігархів чи місцевих поміщиків. Тому маємо нині ДЕПУТАТІВ за ГРОШІ, КУРЕЙ, ГОРІЛКУ чи КОВБАСУ!