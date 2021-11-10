Украина и США подписали обновленную Хартию о партнерстве: 5 главных тезисов

Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства между странами. Она увеличивает поддержку нашего государства Соединенными Штатами. В частности, в противодействии агрессии Российской федерации.

Документ был подписан в Вашингтоне в среду, 10 ноября, главами министерств иностранных дел обеих стран – Дмитрием Кулебой и Энтони Блинкеном, передает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Самый лучший способ сдержать агрессивную Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильна и имеет сильных союзников, которые не оставят ее наедине с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве", – отметил Кулеба.

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По его словам, США и Украина открыли новую страницу отношений на благо народа Украины, стратегического партнерства и евроатлантического пространства в целом. Он сообщил, что особое внимание на переговорах стороны уделили развитию отечественной экономики, привлечению новых американских инвестиций и увеличению объемов торговли между двумя странами.

Подписание состоялось в рамках возобновления работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США. Обновленный документ заменяет Хартию о стратегическом партнерстве, подписанную 19 декабря 2008 года. Текст новой Хартии доступен по ссылке.

В МИД Украины также рассказали, какие пять отличий есть между документами.

Безопасность. Америка поддерживает суверенитет и территориальную целостность украинского государства в пределах его международно признанных границ, включая временно оккупированный Крым.

Сотрудничество. Взаимодействие с США по укреплению обороноспособности Украины будет усилено. Обновленная Хартия также предусматривает усиление безопасности в Европе и Черноморском регионе. Речь идет среди прочего и об укреплении энергетической безопасности.

Членство в НАТО и Европейском Союзе. Соединенные Штаты поддерживают Украину в этих стремлениях. Внешнеполитическое будущее наше государство имеет право выбирать самостоятельно, без внешнего вмешательства.

Реформы. США будут поддерживать Украину в проведении реформы судебной системы, земельной реформы, диджитализации и деолигархизации.

Экономика. Страна поддерживает план трансформации экономики Украины, нацеленный на реформирование и модернизацию ключевых ее секторов и продвижение инвестиций.

"Перед нами стоят непростые задачи и вызовы, но отношения Украины и США уже много раз доказали, что когда мы вместе, когда мы понимаем друг друга и идем вместе, мы способны совместно добиваться впечатляющих результатов", – отметил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки подтвердили готовность усиливать партнерство с Украиной в сфере безопасности и обороны, заявила заместитель спикера Государственного департамента США Джалин Портер.