Мы и не заметили, как работы у украинских правозащитников становится примерно как во времена СССР. Это далеко не только "дело Порошенко", это много политически мотивированных дел — и те, которые у всех на слуху, и малоизвестные широкой общественности. Это очень досадно. И это постыдно. В первую очередь, для нас — украинского гражданского общества.

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Як ми дозволили своїй державі знов рухатися в бік часів політичних переслідувань, про які вже говорять у всьому світі? Це неприпустимо. Як у випадку з 5-м президентом, так і в усіх інших. Це не тільки завдає ВЕЛИКОЇ шкоди міжнародному іміджу України (питання, чому ми не в ЄС/НАТО, таким чином відпадають автоматично), а й ганьбить кожного з нас, свідомих, чесних громадян.

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Я багато, жорстко й конкретно критикував Петра Порошенка, якщо/коли було за що за його каденцію. Я так само ставлюся й до нинішнього, й до всіх президентів/депутатів/політиків тощо. І навіть не як журналіст, а як звичайний громадянин я НІКОМУ, жодному посадовцю, прокурору, судді не делегував права опускати мою Україну в це радянсько-російське ПРАВОВЕ ПЕКЛО, де переслідують будь-яких громадян за політичним мотивом, з будь-якою метою. Тим більше — під час війни, яка загрожує самому існуванню нашої Держави.

Я протестую проти цього шляху в нікуди. Ми маємо зупинитися.