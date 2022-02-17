Украина, Британия и Польша договорились о сотрудничестве в новом трехстороннем формате, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о создании нового трехстороннего формата сотрудничества между нашей страной, Великобританией и Польшей. Стороны обнародовали совместное заявление.

Об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с государственным секретарем Британии Элизабет Трасс, которая транслировалась в Facebook МИД. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Наши три страны будут усиливать совместную работу по обеспечению стабильности и усиления устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе", – говорится в ней.

Три страны будут работать вместе над продвижением сотрудничества, которое включает, но не ограничивается координацией поддержки международной "Крымской платформы", усилением сотрудничества по вопросам кибер- и энергетической безопасности, а также укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации.

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"Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Республика Польша будут продолжать оказывать Украине поддержку, стоя с Украиной в единстве перед лицом продолжающейся российской агрессии и оставаясь полностью преданными тому, чтобы стоять рядом с украинским народом в его усилиях по защите суверенитета и независимости в пределах ее международно признанных границ", – договорились партнеры.

В свою очередь, Трасс отметила, что Россия заплатит серьезную цену, если пойдет на вторжение в Украину.

"Я говорила с (министром иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым и донесла месседж, что Россия заплатит, если не будет уважать независимость Украины. Северный поток не будет завершен… Украинский народ избрал путь свободы и мир готов это поддержать", – подчеркнула она.

Кроме того, госсекретарь Британии анонсировала увеличение финансовой поддержки Украины – еще на 1 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трасс заявила, что президент России Владимир Путин совершит стратегическую ошибку, если прибегнет к военным действиям для расширения своей территории. Надев шлем с бронежилетом и проехавшись на танке, она предупредила: ее страна "выступит против злонамеренных действий РФ".