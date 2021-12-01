Глава МИД Британии проехалась на танке в Эстонии и предостерегла Путина от наступления на Украину

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что президент России Владимир Путин совершит стратегическую ошибку, если предпримет военные действия для расширения своей территории. Надев шлем с бронежилетом и проехавшись на танке, она предупредила: ее страна "выступит против злонамеренных действий РФ".

Такой "трюк" многим напомнил сцену с экс-премьером Маргарет Тэтчер 35 лет назад, которую сфотографировали на основном боевом танке британской армии Challenger. Об этом сообщает The Times (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Трасс на танке проехалась в Эстонии всего в нескольких милях от границы с Российской Федерацией. Там глава МИД навещала "сотни готовых к бою" британских солдат, которые базируются недалеко от Таллина.

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"Мы будем вместе с другими демократическими странами противостоять злонамеренным действиям России", – подчеркнула она.

По ее словам, при этом НАТО будет обеспечивать безопасность Украины "на фоне растущих опасений, что Путин готовит новую атаку на соседнее государство".

СМИ добавляют, что Трасс повторила поступок Маргарет Тэтчер, которая в 1986 году вернула себе статус "железной леди", катаясь на танке "Челленджер" в тренировочном натовском лагере в Германии – в очках и платке.

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